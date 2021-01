Ronaldo aplaude a Zlatan Ibrahimovic: "Incluso sin lesiones no hubiera jugado hasta los 40"

Zlatan Ibrahimovic ha dicho abiertamente que Ronaldo Nazario es uno de sus ídolos en el fútbol, pero esta vez se invirtieron los papeles y fue el brasileño quien elogió al delantero del AC Milan, quien está ad portas de cumplir 40 años.

"Siempre ha dicho que me considera un ídolo, yo lo considero quizás un caso único, un ejemplo que es bueno para el fútbol. Incluso si no hubiera tenido todas las lesiones que he tenido, nunca hubiera cumplido 40 como él. Nunca", afirmó Ronaldo.

También alabó al AC Milan, que después de varias temporadas está siendo portagonista en la lucha por el título: "Esta temporada es muy especial: una temporada de campeonato con sorpresa final. Y el Milan me sorprende: fútbol ofensivo, jugadores rápidos y de calidad".

El City quiere romper el mercado con ¡250 millones!: va por Lukaku https://t.co/6VFVwcwSVR — RedGol (@redgol) January 17, 2021

También tuvo palabras para otro de los goleadores de la Serie A: "Como el chile, Lukaku seguro. Cuando tienes un jugador así, te cuesta no apoyarte en él. Sobre todo para alguien como Lukaku. Pero si marca casi un gol por partido, es bueno apoyarse".

Sobre el defensa de la Juventus, Matthijs de Ligt, señaló: "Comienza a martillarte y no te suelta. Y digamos que tengo una sospecha: con De Ligt cerca, Bonucci también hace más. Pero la gran ausencia de la Juve es otra".

También se refirió al argentino Lautaro Martínez: "Me gusta porque no le tiene miedo a nada, porque cuando juega es letal: te distraes un momento y no te perdona. Porque tiene facilidad de fútbol, y no muchos la tienen. Porque siente el gol: un delantero puro, con ojos de delantero".

Finalmente, celebró el buen momento del marroquí Achraf Hakimi, compañeros de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán: "Es un jugador extraordinario con que el Real Madrid se equivocó al perder así. De vez en cuando pienso: "Ronnie, imagínate a ti y a Hakimi: hubiéramos ido a una velocidad... Es uno de los mejores éxitos del mercado del Inter en los últimos diez años".