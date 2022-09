Si el mercado de fichajes diera un título muchos pueden pensar que se lo llevó Barcelona luego de incorporar a Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Héctor Bellerín, el juvenil Pablo Torre, además de la renovación de Ousmane Dembélé.

Sin embargo, se le escaparon dos de sus metas principales: Bernardo Silva y César Azpilicueta, quienes finalmente se quedaron en la Premier League con Manchester City y Chelsea, respectivamente, por lo que el entrenador de los culés, Xavi Hernández, mostró un poco de decepción de no tener todo lo que buscaron.

Así lo manifestó en la conferencia de prensa previa al partido contra Sevilla de este sábado en el Sánchez Pizjuán cuando fue preguntado por la nota que le daba a la ventana de transferencias. "Entre el mejor y el intermedio. Le ha faltado algún jugador", dijo a pesar de las múltiples llegada y la gran inversión.

Sin embargo, lanzó aplausos a la dirección deportiva azulgrana que logró encontrar soluciones económicas para darle una plantilla realmente competitiva. "Estoy liberado. El club ha hecho un esfuerzo espectacular. Estamos muy contentos de donde estábamos y donde estamos, tenemos plantilla para competir por todo", indicó.

Además, habló sobre la supuesta salida de Jordi Alba, quien según algunos reportes tuvo la oportunidad de marcharse a Inter de Milán. "A Jordi lo quiero aquí, como capitán, como persona con la que tenga una gran afinidad. Es un líder, nos va a ayudar juegue o no, su compromiso con el club es extraordinario".

Xavi cerró comentando la situación de Gerard Piqué, quien no ha jugado aún ni un minuto. "¿Piqué? La decisión es técnica. Depende mí tomar decisiones, lo que veo en el entrenamiento. Al final, juegan 11, con cinco cambios. Cuando juegue Piqué me preguntarás por qué no juegan Araujo o Koundé".