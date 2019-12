West Ham le da ultimátum a Manuel Pellegrini por mal rendimiento: si no le gana al Southampton se tiene que ir

Este pasado lunes el West Ham United perdió 1-3 contra el Arsenal por la Premier League y sumó una nueva derrota. En los últimos diez partidos por la liga inglesa, los Hammers cosechan apenas una victoria, dos empates y siete caídas.

El equipo de Manuel Pellegrini está a un punto de la zona de descenso y la directiva del West Ham perdió la paciencia con el entrenador chileno.

Según consigna el The Sun, el West Ham le dio un ultimátum a Pellegrini: si no le gana al Southampton este sábado no seguirá a cargo de la dirección técnica por el insostenible mal rendimiento.

Incluso los hinchas de los Hammers han manifestado su rechazo al trabajo de Pellegrini. Contra Arsenal, el DT nacional se llevó una pifiadera al momento de reemplazar a Felipe Anderson por Sebastian Haller.