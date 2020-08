Villarreal da otro golpazo al mercado y se queda con el capitán de su archirrival

Villarreal sigue dando golpes en el mercado de fichajes y este miércoles se completó una verdadera bomba en el fútbol español.

El ex equipo de Manuel Pellegrini sorprendió a todos y se quedó con los servicios del volante español Dani Parejo, quien era la figura, capitán y emblema de Valencia, el archirrival del Submarino Amarillo.

"Me hubiera gustado despedirme en Mestalla pero no ha podido ser", dijo entre lágrimas el ahora ex 10 del elenco che.

Take Kubo ya entrena con Villarreal

"Mi hijo Dani me dice que cómo se va cambiar ahora de equipo. Pero los niños son niños. Supongo que se hará del Villarreal", agregó Parejo.

No es el único ex Valencia que llega a Villarreal, porque también anunciaron el acuerdo con el francés Francis Coquelin, a cambio de ocho millones de euros.

Parejo y Coquelin se suman a Takefusa Kubo, quien arribo al elenco amarillo proveniente desde Real Madrid, club dueño de su carta.