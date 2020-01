Ver EN VIVO Juventus vs Cagliari por la jornada 18 de la liga italiana

La Serie A vuelve de su descanso de fiestas y este lunes tendrá varios duelos interesantes para empezar el año en Italia. Uno de ellos será cuando la Juventus reciba al Cagliari.

El cuadro de Turín, luego de un pequeño descanso y tras caer en la Supercopa de Italia ante Lazio, espera iniciar con el pie derecho el 2020 en el Juventus Stadium y seguir en lo alto de la tabla. Hoy son punteros con 42 unidades, los mismos que Inter de Milán.

Pero la visita no se la hará fácil al equipo de Cristiano Ronaldo, ya que son 6° en la liga luego de un buen primer semestre, aunque en su último duelo cayeron por 2-1 ante Udinese.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Cagliari por la jornada 18 de la liga italiana?

Juventus vs Cagliari por la jornada 18 de la liga italiana jugarán este lunes 6 de enero a las 11:00 horas de Chile, en el Juventus Stadium de Turín.

Televisión: ¿Quién transmite el partido Juventus vs Cagliari por la fecha 18 de la liga italiana?

Juventus vs Cagliari por la fecha 18 de la liga italiana será transmitido en televisión por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming el partido Juventus vs Cagliari por la 18° fecha de la liga italiana?

Si buscas un link para ver online Juventus vs Cagliari por la 18° fecha de la liga italiana, podrás hacerlo en ESPN Play.