Luis Suárez no se arrepiente de cambiar el Barcelona de Messi por Atlético Madrid: “Fue sin duda la mejor decisión”

Sigue siendo tema la polémica salida de Luis Suárez del FC Barcelona al Atlético Madrid, porque en las últimas horas el delantero uruguayo afirmó que tomó la mejor decisión, a pesar de que eso significó convertirse en rival de unos de sus mejores amigos: Lionel Messi.

En conversación con World Soccer, el charrúa expresó que “tenía opciones, y opciones que estudié. Pero cuando me doy cuenta de cómo me he adaptado al Atlético y la fe que el míster ha mostrado en mí, fue sin duda la mejor decisión”.

Al ser consultado por la relación con el astro argentino, comentó que “en el terreno de juego es Messi, el mejor jugador de siempre, pero fuera del campo es Leo, mi amigo (…) Messi y yo ya no jugamos en el mismo equipo, pero todavía somos gran amigos. Es una amistad que va más allá del fútbol”.

Pero eso no fue todo, porque también se acordó de su exitoso paso por la Premier League: “Jugar con un equipo que no sea el Liverpool en Inglaterra sería complicado. Tenía, y espero que todavía tengo, una relación tan buena con la afición del Liverpool que hubiera sido extraño jugar con otro clubes”, sentenció.

Recordemos que este viernes Suárez se volverá a enfrentar en un terreno de juego ante Messi, ya que la selección Argentina y Uruguay disputarán el segundo duelo de la jornada, por el grupo A de la Copa América.

El compromiso está programado para las 20:00 horas y podrás seguir toda la previa, el encuentro y post-partido junto al gran equipo de RedGol.