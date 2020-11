César Pinares en su presentación en Gremio: "Escogí este club por lo importante que es en América"

César Pinares fue presentado oficialmente este viernes en Gremio de Porto Alegre. El mediapunta nacional puso fin a su paso por Universidad Católica y fichó en un grande del fútbol brasileño para pelear la Copa Libertadores.

En su primera conferencia de prensa, el seleccionado nacional destacó las virtudes de su juego: "Tengo la posibilidad de jugar en el mediocampo, centralizado, por fuera también. Pero obviamente lo hago en base a lo que el técnico me pueda pedir. En ese sentido no tengo problemas para ocupar el centro o por fuera".

Por otro lado, el ex Colo Colo reveló porqué eligió la camiseta del gaúcho: "Escogí Gremio por toda la historia que tiene el club, por lo importante que es en América. Eso es una motivación para venir a este lindo desafío. Es un placer para mí estar en un club así de grande y trabajaré duro para sacar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena".

Además, llenó de elogios al entrenador del equipo: "Sé lo que es Renato para el club, sé la importancia que tiene el club y su estilo me acomoda mucho. Le gusta el jugador de buen pie y me tocó vivirlo como rival. Estoy tranquilo para poder aportar con lo que el entrenador me pida".

Finalmente, Pinares reconoció que recibió consejos de ex jugadores que pasaron por el fútbol brasileño: "Conversé con un par de compañeros que jugaron acá, me hablaron de la intensidad, de un fútbol de buen pie. Juegan muy seguido acá y eso me va a ayudar para crecer. Tengo las mejores expectativas de que podré sacar más rendimiento en este club".

El seleccionado tendrá la oportunidad de debutar en el Brasileirao este domingo ante Corinthians en Sao Paulo, partido clave para las aspiraciones de su nuevo equipo por alcanzar la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.