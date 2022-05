El delantero chileno Diego Rubio anotó su quinto gol de la temporada con Colorado Rapids y abrió la cuenta en la victoria 2-0 sobre Portland Timbers en el Dick's Sporting Goods Park de Denver, por una nueva jornada de la MLS norteamericana.

Al minuto 30, Rubiónico empalmó un tiro libre desde la izquierda del área, que dejó completamente estático y sin reacción al arquero Aljaz Ivacic, en una faceta poco conocida para el ariete formado en Universidad Católica y Colo Colo.

Sin embargo, la jornada no pudo ser perfecta para el atacante de 28 años, que recibió la primera tarjeta amarilla en los descuentos del primer tiempo y la segunda amonestación al minuto 63, por una fuerte barrida contra Justin Rasmussen.

De todas formas, el conjunto que representa al estado de las Montañas Rocosas supo mantener la ventaja en el marcador y ratificó la victoria en el epílogo con un contraataque finiquitado por el canadiense Mark Anthony Kaye (90'+5).

Con la victoria, los Rapids alcanzan la medianía de la tabla de posiciones con el octavo lugar en el Conferencia Oeste, justo en la línea de clasificación a los playoffs de la liga, cuando se cumple el tercer mes de competencia.

En otros resultados de la jornada: Houston Dynamo 1, Austin 2; Toronto 1, Cincinnati 2; Real Salt Lake 1, LA Galaxy 0; Montreal 2, Atlanta United 1; Columbus Crew 3, DC United 0; New England 2, Inter Miami 0; Orlando City 2, Charlotte 1; Chicago Fire 1, New York RB 2; Sporting KC 2, Dallas 2; New York City 3, San Jose Earthquakes 0; Nashville SC 1, Philadelphia Union 1.