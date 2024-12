Este mediocampista coincidió con un delantero chileno que también pasó por la UC en el fútbol formativo. "Me dio muy buenas referencias", reconoció. ¡También le prestó ayuda en trámites fundamentales!

El ex Colo Colo que ha sido clave en la llegada a Chile de Jhohan Valencia: "Me ayuda con la casa y..."

Un jugador que pasó por Colo Colo ha sido muy importante en el aterrizaje de Jhohan Valencia en Chile. El volante central colombiano fue presentado oficialmente como refuerzo de Universidad Católica. Llegó a préstamo desde el Austin FC de Estados Unidos.

Precisamente en la Major League Soccer, Valencia tuvo de compañero a un centrodelantero chileno que cada tanto tiempo suena con fuerza para volver al Cacique. Se trata de Diego Rubio, quien terminó su formación como jugador en Pedrero.

De hecho, el ex jugador del Sporting Clube de Portugal ha sido muy influyente en las primeras semanas del mediocampista caleño de 28 años. “Con Diego Rubio sí, hablé con él. Me está ayudando con el tema de casas y el auto”, contó Valencia, quien en su país fue campeón con el Deportivo Cali.

Jhohan Valencia y Diego Rubio coincidieron en el Austin FC de Estados Unidos. (Imago).

Con ese rendimiento en el cuadro verde, atrajo el interés del Austin FC, que pagó un millón y medio de dólares por su pase. Fueron 25 partidos los que jugaron juntos en el fútbol estadounidense. “Tuve muy buenas referencias por parte de él, me dijo que había hecho sus divisiones inferiores acá”, expuso Jhohan Valencia.

Jhohan Valencia fue presentado en la UC. (Javier Torres/ Photosport).

Ese no es el único lazo que Valencia tiene con Chile: de hecho, su papá Manuel Valencia fue un defensor central que supo ser campeón en la máxima categoría del balompié chileno. Fue parte fundamental del equipo de Santiago Wanderers que levantó el título de la mano de Jorge Garcés en 2001.

Jhohan Valencia le agradece al ex Colo Colo Diego Rubio por ayudarlo en su llegada a Chile

Para Jhohan Valencia ha sido fundamental la ayuda del ex Colo Colo Diego Rubio, pero también lo fue el pasado de su papá en Chile. “Creí que mi papá había pasado por acá sin ser muy recordado“, reconoció el mediocampista que se sumó a Dylan Escobar como las incorporaciones cruzadas.

“Pero cuando llegué me di cuenta de que dejó historia en Chile. Me llena de orgullo que lo recuerden así, no sólo los dirigentes”, manifestó Jhohan Valencia. Su padre también jugó en Huachipato y Provincial Osorno. Y dejó claro que hubo una conversación clave con el otrora zaguero.

El gesto típico de la Franja de Jhohan Valencia junto a Juan Tagle y José María Buljubasich. (Javier Torres/ Photosport).

Jhohan Valencia admitió que “hablé con él antes de venir a Católica, me dijo que los partidos con ellos siempre fueron muy bravos. Mi padre creo que me ayudó mucho a tomar esta decisión. Ya sabía lo del fútbol chileno, conocía todo el entorno. Vivimos acá cinco años y mi hermano pequeño es de acá”, reveló el nuevo centrocampista que Tiago Nunes dispone para la zona media de la UC.