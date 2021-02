Emanuel Herrera ningunea a Marcos Riquelme, ex delantero de la U: “No sé quién es”

El delantero Emanuel Herrera sigue con la herida abierta tras decidir partir de Sporting Cristal y fichar por Argentinos Juniors, pues afirmó que ninguna persona ligada al club peruano lo llamó o escribió para despedirlo.

En ese sentido, al hablar con Las Voces del Fútbol sobre su partida y en especial por su reemplazante: Marcos Riquelme, ex delantero de Universidad de Chile, este no tuvo reparos en ningunearlo y asegurar que ni siquiera lo conoce.

“Qué se yo de Riquelme, no tengo idea, eso pregúntenselo a él (…) Uno no sabe que pueda pasar en un futuro (de volver), yo no tenía planeado irme de Cristal, pero esto es fútbol y son cosas que pasan”, expresó.

El delantero tuvo un paso sin pena y gloria por la U. (FOTO: Agencia Uno)

Sin embargo, luego de unos minutos enfrío la cabeza y le deseo los mayores de los éxitos a Sporting Cristal en la competencia local y en el plano internacional: “Es el mejor equipo del Perú, el ‘profe’ Salvatore es un fenómeno como trabaja y seguramente van a estar a la altura. Después hay que ver el sorteo, la Copa lo juegan los mejores. Les deseo lo mejor”.

Finalmente, aclaró que los dirigentes ni el entrenador de Cristal se comunicaron con él para despedirlo. No obstante, “me escribieron Horacio ‘Calca’, Omar Merlo y el ‘Piki’ Cazulo cuando se enteraron. Tenemos buena relación. Después me despedí del grupo de los chicos, todo bien con ellos”, sentenció.