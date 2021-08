Ibai Llanos fue uno de los pocos privilegiados que pudo vivir mano a mano y en directo la histórica presentación de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. El crack del streaming conversó con el argentino y, sin quererlo, protagonizó un hilarante momento que marcó la cita.

Una estratosférica cifra de 320.000 personas se reunieron en una sala de Twitch para ver la charla del youtuber con el astro trasandino desde el Parque de los Príncipes, siendo testigos de uno de los traspasos más importantes de la historia del fútbol.

Eso sí, los miles de espectadores no contaban con la astucia de Ibai, que sin quererlo se mandó un jocoso chascarro que terminó haciendo a todos estallar en risa, incluyendo al propio Lio Messi.

El momento se vivió casi al final de la charla entre ambos, cuando La Pulga le entregó al streamer su flamante camiseta con el dorsal 30. Llanos la recibió con gusto y le pidió que estampara su firma para poder sortearla, sólo para darse cuenta de que había olvidado llevar un lápiz.

"¡Ostras, que no me he traído el rotulador!", dijo Ibai, generando una risotada generalizada en el Parque de los Príncipes.