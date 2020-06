Toni Kroos abre el debate: "No sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo"

Toni Kroos dio una entrevista a la revista GQ en donde habló abiertamente de la homosexualidad, y aunque asegura que todo el mundo debe vivir con plena libertad esta condición, no sabe si le aconsejaría a un compañero de profesión, declararse abiertamente homosexual.

“Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado”, aseguró el volante del Real Madrid.

Kroos mantiene su postura y cree que cualquier futbolista activo que declare ser homosexual, podría pasarlo muy mal.

Kroos va al piso para intentar robarle el balón a Arturo Vidal (Getty Images)

“No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de mucha gente. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival. Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja, aunque creo que, incluso a día de hoy, no serían todo ventajas.”, reitera.

El jugador merengue además contó en la entrevista que participa activamente con organismos que van en ayuda de los más necesitados en su país, y en ese sentido rememora una anécdota.

“Había una niña a la que le quedaba el deseo de montar en helicóptero. Era de prever que no iba a vivir mucho más. Le regalamos el vuelo, lo hizo y, desafortunadamente, falleció al poco tiempo. Son desenlaces que te conmueven y hacen pensar. A posteriori, me alegro de poder haberle hecho pasar esas bonitas horas", cerró.