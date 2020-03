Tomás Martínez elogia a Ariel Holan y cuenta las dos veces que intentó cambiar camiseta con Zlatan Ibrahimovic

Tomás Martínez es un volante de 25 años que nació en River Plate y pasó por varios equipos antes de llegar al Dínamo de Houston, donde es compañero del chileno José Bizama.

El argentino estuvo con el entrenador de Universidad Católica Ariel Holan, en Defensa y Justicia y del cual guarda los mejores recuerdos. "Primero es un gran entrenador y tenía al profe Kohan, otro crack. Ariel tiene muy buenos conceptos. Conoce un montón de fútbol, sabe cómo decirlo y manejarlo adentro de la cancha. Lo que él te decía en la semana, si cumplías con tu labor, ocurría durante los partidos. En Defensa, entendí el juego como nunca me había pasado en mi vida", aseguró el volante.

Martínez también contó la anécdota cuando intentó cambiar camiseta con Zlatan Ibrahimovic, otrora jugador de Los Ángeles Galaxy.

"Me sacó cagando. Se la pedí dos veces y en ambos partidos le habíamos ganado. En 2018, encima ellos tenían que ganarnos para clasificar a los playoffs y se quedaron afuera porque le ganamos 3-2 después de estar 2-0 arriba. Y el año pasado le volvimos a ganar, sobre el final de la Liga. Se la volví a pedir y no me la dio. Me debe tener un poquito de bronca, jaja", cerró.