Tite le dice adiós a Brasil tras quedar fuera del Mundial: "Es el fin, pero me voy en paz"

Todo se derrumbó en Brasil. Los cariocas estaban seguros de que ganarían el hexacampeonato en este Mundial de Qatar 2022, pero la terminaron mufando mal. Por los cuartos de final, los sudamericanos cayeron en penales ante Croacia y, por ende, Tite se sumó a la lista de entrenadores cesantes que ha dejado esta cita planetaria.

En lo que va de esta Copa del Mundo de la FIFA, Gerardo "Tata" Martino dejó México, Roberto Martínez se fue de Bélgica, Otto Addo cayó de la banca de Ghana, Paulo Bento cortó su relación con Corea del Sur y Luis Enrique no continuará como adiestrador de España. Mientras que en las "no oficiales", es prácticamente un hecho que Diego Alonso no seguirá al mando de Uruguay. Eso sí, el caso del estratega carioca de 61 años es distinto.

"Es el fin, pero me voy en paz"

Hace ya un buen rato que el DT oriundo de Caxias do Sul había avisado que su trabajo con la Verdeamarela finalizaría en el momento en que la actuación en el Mundial llegase a su fin, independiente si sucedía en la fase de grupos o alzando el trofeo. Bueno, no fue ni en uno ni en otro extremo, pero tampoco fue en la instancia en la que esperaban.

Por eso, Tite aprovechó la conferencia de prensa post partido para hacer efectiva esa decisión que ya tenía tomada y decirle adiós a la Canarinha tras siete años. "Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ya dije, acaba mi ciclo”, lanzó de entrada.

“Lo dije hace más de un año y medio, y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe”, complementó para cerrar rápidamente.

Llegó en 2016, y desde aquel momento hasta hoy disputó 81 partidos. En ese historial, 60 duelos fueron triunfos, 15 empates y tan solo seis derrotas, por lo que se va con la frente en alto con un 80.24% de rendimiento.

Así, ahora hay varias cosas que ponerse a resolver. La primera de ellas es qué sucederá con la banca de Brasil, donde suenan desde Pep Guardiola hasta Jorge Sampaoli para tomar las riendas, y la segunda es saber qué pasará con el futuro de Tite, y habrá que esperar a ver si sigue su carrera en algún club, otra selección o si dejará de dirigir.

