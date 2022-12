Antes del Mundial de Qatar 2022 se sabía que Tite iba a dejar la banca de la selección de Brasil, pero luego del fracaso ante Croacia, donde perdieron en lanzamientos penales en los cuartos de final del torneo, de inmediato se pusieron a buscar al reemplazante.

Fue el propio Tite que tras el encuentro reafirmó su posición de dejar vacante el puesto de seleccionador brasileño, el que tendrá que ser tomado lo más pronto posible para comenzar el trabajo para el Mundial 2026.

"Dolorosa derrota, pero en paz conmigo mismo. Fin de ciclo. Lo he puesto durante más de un año y medio, no soy un tipo de dos palabras. No estaba jugando para ganar y luego hacer drama para quedarme", comentó en conferencia de prensa.

Por lo mismo en Globo Esporte se pusieron de inmediato en campaña para sumar nombres para reemplazarlo, en una lista que va desde Josep Guardiola hasta Jorge Sampaoli.

Si bien se muestran como los grandes favoritos, también hay otros que han hecho historia en el fútbol de Brasil: Jorge Jesus, Dorival Jr, Mano Menezes, Rogério Ceni, Fernando Diniz, Renato Gaucho, Abel Ferreira y Cuca.

La Federación de Brasil tendrá que resolver el misterio de un nuevo proceso para los pentacampeones, que se quedaron con las ganas de sumar su sexta estrella en la Copa del Mundo.

Con esto, Tite cierra su proceso donde estuvo al frente en 81 partidos, sumando 60 victorias, 15 empates y 6 derrotas, con un rendimiento del 80,2%.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22