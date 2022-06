Este lunes el presidente del Barcelona de Guayaquil, Carlos Alfaro Moreno, reconoció que el jugador Byron Castillo, está muy cerca de fichar por el grupo mexicano Pachuca.

"Recibimos una propuesta real y concreta del Grupo Pachucha por Byron Castillo. Estamos discutiendo pequeños detalles como porcentajes de futuras transferencias que retendrá Barcelona. Es un tema que se definirá en cualquier momento", señaló el dirigente.

Estas palabras coinciden con las de su representante, quien este domingo había afirmado que el lateral derecho no volvería a Ecuador tras jugar por su selección en los duelos de la Fecha FIFA.

"Yo creo que Byron ya no viajaría a Ecuador, si no que se iría directamente a México. Es el grupo Pachuca, que tiene unos clubes y me ha dicho que en esta semana deciden a qué equipo va", dijo su manager, Pepe Chamorro en el diario El Universo.

"La negociación estaba cerrada desde enero, pero Barcelona quería terminar la etapa (la primera parte del campeonato ecuatoriano). Ahora que se abrió el mercado, está prácticamente todo cerrado. Es más, hoy día firma y Barcelona va a tener un porcentaje", anticipaba.

El equipo en específico sería el León, club que pertenece al Grupo Pachuca y donde juega el delantero chileno ex Huachipato, Víctor Dávila.

TC Televisión hizo circular unas imágenes donde se ve al futbolista de 23 años firmando un contrato en una mesa con la indumentaria de la selección de Ecuador.

María José Flores, periodista de aquel canal, señaló en Twitter junto al video: "Este es el momento en el que Byron Castillo estampa su firma que lo vincula con el Grupo Pachuca. Byron será jugador del León donde será compañero de Ángel Mena".

Recordar que Byron Castillo y la selección de Ecuador aún están a la espera el veredicto de la FIFA tras la acusación de la Federación chilena por una presunta documentación fraudulenta.