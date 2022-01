El portero titular de la Vecchia Signora no podrá jugar la importante definición ante el Inter de los chilenos , y el director técnico bianconeri explicó los motivos por los cuales tendrá que ubicar a Mattia Perin bajo los tres tubos.

Wojciech Szczesny no tiene pasaporte sanitario y se perderá la Supercopa de Italia ante el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal

Un trascendental partido enfrentará este miércoles 11 de enero el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que llegarán como los actuales monarcas de la Serie A para enfrentar al ganador de la Copa Italia, Juventus, en la Supercopa. Instancia donde el cuadro bianconeri tendrá una sensible baja: Wojciech Szczesny.

Y es que el arquero polaco, que es el titular indiscutido de la Vecchia Signora, no podrá estar en la portería debido a una razón que a más de alguno ha complicado en la pandemia que sufre el mundo entero producto del coronavirus, ya que no llegará al encuentro gracias a que no tiene habilitado su pasaporte sanitario.

Así al menos lo dio a conocer el propio director técnico del conjunto de Turín, Massimiliano Allegri, quien avisó en conferencia de prensa que "mañana (miércoles 12) juega Perin en la portería. Tek llegará a última hora y existe un protocolo sanitario claro", comenzó advirtiendo antes de entregar los motivos por los cuales Szczesny no estará.

"Todos nuestros jugadores están vacunados, pero él fue el último en hacerlo y no tendrá el certificado sanitario antes de pasado mañana. Si lo recibe a última ahora, irá al banquillo", complementó el estratega italiano.

Cabe destacar que la normativa sanitaria en el país de la bota es sumamente estricta con respecto a los eventos deportivos, por lo que es obligación tener que aguardar por 15 días tras la primera dosis para poder acceder a ello, aunque igual en caso de tener un PCR negativo 48 horas antes del evento también es opción.

Así las cosas, el actual monarca de la Copa Italia tendrá una sensible baja para enfrentar al Inter y seguramente el cuadro lombardo buscará aprovechar esa situación, y nosotros estaremos atentos a lo que puedan hacer el Niño Maravilla y el Rey Arturo en el duelo de este miércoles.

El partido está pactado para las 17:00 horas de Chile y solo queda esperar a ver si el entrenador nerazzurro Simone Inzaghi le da alguna chance de ver acción a los chilenos, a quienes ha ido considerando poco a poco a pesar de que en su llegada al club no los usaba mucho.