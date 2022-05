En una verdadera olla de grillos se ha convertido la actualidad de Byron Castillo, el seleccionado ecuatoriano investigado por la FIFA por presuntas irregularidades en su inscripción oficial para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar.

Pero ahora el lío no se origina -aparentemente- en el equipo nacional, si no que en su club, el Barcelona de Guayaquil, que llevó al jugador a Venezuela a jugar por Copa Sudamericana ante Metropolitano, pero no lo incluyó en la nómina del encuentro que terminó igualado 2-2 y complica la aspiración del Ídolo de avanzar a octavos de final.

Barcelona presentó una alineación suplente en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y perdió la gran chance pasar a liderar el grupo tras la sorpresiva derrota de Lanús ante Montevideo Wanderers, con gol del chileno Christian Bravo. Entre los ausentes, llamó especialmente la atención el caso de Castillo.

Al momento de dar las razones, el entrenador Jorge Célico descartó un tema deportivo y dejó en manos del club la explicación formal. "Sobre el tema de Byron, lo único que puedo decir es que el club oficialmente se va a pronunciar. Yo no estoy en condiciones de hablar del tema, no me corresponde. Por favor", puntualizó el técnico argentino.

Todas las dudas de Byron Castillo



La baja de Byron Castillo de un encuentro crucial para Barcelona fue caldo de cultivo para todo tipo de teorías, que van desde un inminente traspaso del jugador al fútbol brasileño, hasta una nueva complicación de carácter legal. Las dudas arrecian y las miradas se dirigen a la dirigencia del Barcelona, a la espera de una explicación acorde con la expectativa.

En su última actuación vía redes sociales, el elenco de Guayaquil rechazó las declaraciones del capitán de Emelec, Sebastián Rodríguez, quien señaló que "la situación de Byron Castillo la ven complicada, y hay varios antecedentes en Ecuador. Pasa mucho el tema de las edades acá, así como también hay casos de nacionalidad".

Byron Castillo, que según el registro civil ecuatoriano nació en 1998 en la localidad de Playas; está comprometido por la existencia de una partida de nacimiento paralela que se origina en el poblado colombiano de Tumaco en 1995, con los mismos padres en el registro.

La Federación de Fútbol de Chile presentó estos antecedentes en una denuncia ante la FIFA, que decidió iniciar una investigación. Si se corrobora la ilegalidad del proceso, Ecuador puede quedar al margen del próximo Mundial de Qatar 2022, mientras la selección chilena ocuparía su lugar en la máxima cita del fútbol planetario.