Manchester United pasó una vergüenza de la que seguramente no le será tan fácil reponerse. En uno de los clásicos del fútbol inglés, el Liverpool aplastó por 7-0 a los Diablos Rojos, que nunca pudieron encontrarse en la cancha de Anfield Road y sufrieron la peor derrota en sus 93 años de gloriosa historia.

Pese a que no parece sencillo, en el vestuario del plantel que adiestra el neerlandés Erik Ten Hag tienen una ocasión rápida para una revancha, pero no es en la Premier League. Este 9 de marzo, en el duelo de ida de los diciseisavos de final de la Europa League, volverán a jugar en Old Trafford.

En esa cancha desafiarán al Betis, que tuvo a Claudio Bravo como titular en el empate sin goles frente al Real Madrid. Precisamente un futbolista del Manchester United encendió la alerta al conjunto andaluz, el siguiente escollo del golpeado conjunto inglés.

"Me sentí avergonzado por nosotros y por los hinchas que nos acompañaron", recordó Luke Shaw, lateral izquierdo que llegó a los Red Devils desde el Southampton. "No puedo hacer más que disculparme, nosotros los jugadores debemos reconocer que estuvimos muy mal", apuntó también el carrilero zurdo.

Pero no se quedó con eso. "No podemos dejar que un solo resultado descarrile todo lo que hemos hecho en la temporada. Creo que estamos en una buena posición y tenemos otro obstáculo que podemos superar. Estoy seguro de que nos recuperaremos positivamente contra el Betis", sentenció Shaw en la antesala a una serie que tendrá su revancha el 16 de marzo en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla, España.