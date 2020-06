Setién le tira las orejas a Arthur: "Puede estar afectándole el tema de Juventus, pero queremos que se centre"

El Barcelona derrotó al Athletic Club con Arturo Vidal los 90 minutos en cancha como titular en el mediocampo culé junto a Sergio Busquets y Arthur. En el segundo tiempo Quique Setién dispuso cambios y salieron el español y el brasileño.

Considerando que además Frenkie de Jong está lesionado en la zona de volantes, el DT del Barcelona lamentó que el juego en el mediocampo culé no estuvo al nivel esperado y les costó doblegar a los vascos. Tras el duelo Setién le dio un tirón de orejas a Arthur, quien podría estar desconcentrado por el interés de la Juventus.

“Seguramente le puede estar afectando, estamos contentos del trabajo que hace, es un jugador importante por el trabajo que hace y nosotros queremos que se centre. Necesitamos a todos los jugadores, trataremos de aislarnos de estas situaciones, de este entorno que manifiesta esto, aunque no lo podemos controlar. Hablaremos con él para que se centre. Es una situación complicada, es difícil sobreponerse a todo esto”, dijo el DT.

Sentenció que “a Arthur no le pedimos lo mismo que antes. Queremos que salga entre líneas y maneje las situaciones. Esto le cuesta, pero nos aporta otras cosas. Nos da seguridad con el balón. Es más o menos verdad que no tiene demasiado protagonismo en relación a lo que puede dar, aunque estoy bastante contento. La situación no es fácil porque se tiene que mover en poco espacio, pensar muy rápido y está más acostumbrado a recibir fuera”.

