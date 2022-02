Inzaghi por la falta de gol de Lautaro y Alexis: "Estamos enojados, el equipo no está acostumbrado a no marcar"

Este domingo el Inter de Milán cayó por 2-0 como local frente al Sassuolo por la fecha 26 de la Serie A y perdió terreno en la lucha por el título.

Alexis Sánchez fue titular en el equipo neroazzurro, pero no pudo devolverle la confianza a Simone Inzaghi y se quedó sin marcar. Aunque tampoco lo hicieron Lautaro Martínez y Edin Dzeko.

"Estoy muy enojado por el planteamiento del equipo. Teníamos dos días para reponernos de la derrota ante el Liverpool, hablamos de las características del Sassuolo, sabíamos que es un equipo que juega bien al contraataque y que le había ganado a la Juve y al Milan", señaló Inzaghi, quien también hizo ingresar a Arturo Vidal en el segundo tiempo.

Luego, afirmó: "Hemos creado muchas ocasiones, los números hablan por sí solos, pero no quiero excusas. Más allá de los méritos del Sassuolo, que no era el rival ideal al que enfrentarse en un momento como este y tras las penurias de la Copa".

"Un equipo que quiere ganar el Scudetto no puede encarar los partidos de esta forma. Ahora pasemos página y empecemos de nuevo, todos estamos ahí enfrente, vimos ayer que es duro para todos, pero faltan 13 finales y tendremos que jugarlas de otra manera", añadió.

Sobre pólvora mojada de los delanteros del Inter, indicó: "En cuanto a lo que hizo el equipo en la segunda mitad no tengo nada que decir. Los delanteros tienen estos momentos, también le pasó a mi hermano... Solo tienen que trabajar, también porque no estamos acostumbrados a no marcar dos partidos. Estamos enojados, pero la cabeza ya está en el viernes".

El Inter de Milán visitará al Genoa en la próxima fecha, equipo que este domingo empató 2-2 ante el Venezia, con presencia del chileno Pablo Galdames.