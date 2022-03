Arrigo Sacchi critica directamente a Alexis y Vidal: "Parecen desorientados, juegan solos, no se mueven con sus compañeros"

Este martes el Inter de Milán empató 0-0 en el clásico frente al AC Milan en el Giuseppe Meazza por la ida de las semifinales de la Copa Italia.

El equipo de Inzaghi sumpo su cuarto partido consecutivos sin convertir, por lo que le llovieron las críticas de forma general y también individual.

Dos de los más criticados fueron los jugadores de la selección chilena, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes no fueron titulares en aquel partido, pero ingresaron a los 65 minutos por Lautaro Martínez y Nicolo Barella respectivamente.

El ganador de dos Copas de Europa con el AC Milan, Arrigo Sacchi, se refirió al desempeño de los jugadores nacionales y al del argentino Joaquín Correa en aquel partido, tildándolos de individualistas.

"Noté que los cambios no trajeron beneficios. Vidal, Sánchez y Correa parecían desorientados, no insertados en el contexto: juegan solos, no se mueven según sus compañeros”, señaló en la Gazzetta dello Sport.

De todas formas, cree que en el tramo final de la temporada Inzaghi debiera darles más oportunidades a los jugadores de la banca que están menos cansados.

“Simone Inzaghi tendrá que trabajar para recuperar a ciertos jugadores. La plantilla es amplia, hay suplentes", señaló el ex DT de la azzurra.

"Este es el período en el que los que menos han jugado tienen que echar una mano a todo el grupo", finalizó.

El Inter de Milán recibe a la Salernitana este viernes a las 16:45 horas de Chile por la fecha 28 de la Serie A. El equipo de Alexis y Vidal está tercero en la tabla de posiciones, a dos de los líderes Napoli y AC Milan, que tienen 57 puntos.