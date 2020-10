Sergio Ramos le cae con todo a Isco después de sus quejas contra Zinedine Zidane en Real Madrid

Pese a que el Real Madrid vive días mejores tras su triunfo en el Clásico ante el FC Barcelona, no todos están contentos. Ayer lunes salió a la luz un video de Isco en la grada del Camp Nou donde se quejaba del trato que recibe de Zidane.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50’ o en el 60’ de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", señaló frente a la risa del brasileño Marcelo.

Esto, más el flojo rendimiento que viene demostrando en los partidos en los que juega, generaron el tirón de orejas de parte de Sergio Ramos. Según el diario Sport y otros medios españoles, el capitán tuvo un cruce de palabras en el vestuario con el volante malagueño.

Esta temporada, Isco ha jugado en cuatro encuentros sumando un total de 147 minutos. En dos de ellos salió en el once inicial. Se trata del Valladolid y la derrota en Cádiz. En ambos fue sustituido antes del minuto 60.

Pero eso no es todo. En el video también se ve a Marcelo riéndose de las quejas de Isco. De acuerdo al mismo medio, el lateral brasileño también habría recibido la bronca de Ramos en cuanto a su flojo rendimiento en lo que va de la actual temporada.