Isco es sorprendido hablando mal de Zinedine Zidane en pleno clásico Real Madrid-Barcelona

Pese a que el Real Madrid es todo alegría luego del triunfo con autoridad 3-1 sobre el Barcelona en el Camp Nou, en España explotó un escándalo que involucra a Isco y a su técnico Zinedine Zidane.

Resulta que el mediocampista estuvo en el banco de suplentes y estando en ese lugar fue captado por El Golazo de Movistar conversando en forma airada con sus compañeros Marcelo y Modric además de la presencia de Lucas Vázquez y Jovic.

Francisco Alarcón, más conocido como Isco, molesto indicó “si me tiene que cambiar, me cambia en el 50’ o en el 60’ de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”, frente a la risa del brasileño Marcelo.

Esto ocurrió antes del inicio del partido donde Real Madrid se impondría al Barça de Ronald Koeman.

Es un hecho que el seleccionado español no está nada contento con la poca confianza que le da Zidane, algo que ya vivieron antes James Rodríguez y Gareth Bale.

Los medios españoles explotaron con estas imágenes y Marca por ejemplo hizo una perfecta descripción de lo ocurrido: "Tal y como muestran las cámaras, Isco opina y Marcelo y Modric sonríen. Jovic, por su parte, siguió a lo suyo con el móvil, ajeno a la conversación entre los futbolistas".