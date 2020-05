Sergio Ramos recuerda la final ante el Atlético en 2016: "Zidane nos dijo que esa Champions tenía que ser para nosotros"

Un día como hoy, pero hace cuatro años, el Real Madrid conseguía una nueva UEFA Champions League para sus vitrinas.

El 28 de mayo de 2016, el cuadro merengue se impuso en la tanda de penales ante el Atlético de Madrid y se quedaba con la primera Champions de sus tres consecutivas de los últimos años.

Uno de los héroes merengues de esa noche fue Sergio Ramos, quien marcó el gol del Madrid en el partido y no falló su penal en la tanda.

En conversación con la UEFA, el capitán recordó las palabras del DT en la antesala de la final: "Zidane nos dijo que había que mantener la calma, que teníamos que tener el control y el dominio del juego, y que poco a poco iban a aparecer las ocasiones. Que estaba orgulloso de nosotros y que esta Champions tenía que volver a ser para nosotros".

Además, sobre su gol, Ramos reconoció que "somos un equipo que también conoce sus virtudes y a nivel de estrategia veníamos ensayando hace mucho tiempo cómo hacer daño. Tenemos grandes rematadores de cabeza y sabíamos que eso podía tener su beneficio. En el 1-0 pude tocar levemente con la punta para que al final acabara en gol".

Finalmente, el español explicó por qué no definió su penal a lo Panenka, un tiro típico en su carrera: "Tirar un penalti a lo Panenka es una ejecución magnífica a la hora de asumir ese riesgo, pero cuando la gente piensa que no lo vas a hacer. Oblak y yo tenemos un pasado en el que nos conocemos bien y no era el momento idóneo para hacerlo. Al final, acabó dentro de la portería, que era lo importante".