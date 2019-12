Sergio Ramos confiesa su admiración por Iván Zamorano: "Fuiste mi ídolo desde pequeño"

El capitán de Real Madrid, Sergio Ramos, brindó una extensa entrevista a Iván Zamorano en su calidad de rostro de la cadena latina TUDN, donde adelanta el clásico ante Barcelona y reconoce su admiración por el ex delantero chileno.

"Es un placer tenerte al frente porque fuiste ídolo para mí desde pequeño y es un auténtico lujo tenerte aquí y sobre todo transmitir un poco a los aficionados que están un poco más lejos de nosotros, para que conozcan un poco más", le dijo el defensor a Bam Bam en la presentación.

En un amplio resumen, el andaluz reconoce un nivel positivo a una semana del clásico con el Barcelona, el próximo miércoles. "Los dos equipos atravesamos un buen momento. Nos motiva a ganar cuando el rival está muy bien. Pero independiente de cómo lleguemos, es un partido distinto. Ojalá podamos dar el golpe en la mesa y ganarlo", reflexionó.

También le regaló un elogio a Zinedine Zidane, su director técnico, y valoró su regreso. "Zizou es un grandísimo entrenador, un conocedor de lo que es la simbología del Real Madrid, el vestuario, el club. Tuvimos un etapa gloriosa de títulos con él".

"Por lo tanto sabía lo que necesitaba el equipo, fue una decisión importante y muy valiente por su parte. Veníamos de una situación crítica, al principio nos costó entrar en su dinámica. Pero nosotros estamos encantados con él. Es el que mejor nos podía sacar de ahí", agregó.

En cuanto a su futuro, Ramos reconoció que a los 33 años piensa quedarse por más tiempo en el Real Madrid. "Jugaré hasta que la ilusión se haga a un lado, pero mi ilusión es muy dura. Aprovecharé todo lo que pueda del fútbol mientras me siga sintiendo bien. Yo me cuido mucho y espero seguir bien por muchos años. No descarto el día de mañana entrenar o estar vinculado de cierta manera", explicó.

Pero una de sus frases más curiosas hizo alusión a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y la lucha que encarnan año a año por el Balón de Oro. "Podrían hacer un Balón de Oro solo para Cristiano y Messi en función de los resultados y otro para el resto. Al final sería mejor para el fútbol", concluyó.