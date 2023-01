En los últimos años el Barcelona de Guayaquil se ha caracterizado por contar con grandes jugadores en la Noche Amarilla, jornada en el que presentan al plantel ecuatoriano que afrontará la nueva temporada acompañado de un futbolista que haya dejado su huella en el deporte rey.

El club en las últimas horas dio a conocer a su próxima estrella. Se trata de Sergio Agüero, quien será el invitado de honor en la presentación del equipo canario el próximo 28 de enero en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo.

“Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar, así que podré jugar en la Noche Amarilla. Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha. Me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar, pues en 15 días jugaré también un partido con mis amigos del Barcelona de España”, declaró el Kun tras el anuncio.

El formado en Independiente de Avellaneda aseguró que durante la pasada Copa del Mundo se cruzó con hinchas ecuatorianos que le pidieron que jugara en la Noche Amarilla: “Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial, unos hinchas de Barcelona me reconocieron y me pidieron que viniera a la Noche Amarilla. Tuve que quedarme callado para no dañar esta sorpresa”.

Cabe destacar que Sergio Agüero será la octava estrella mundial invitada a la Noche Amarilla. Ronaldinho fue el primer invitado en el 2016, Diego Forlán en 2017, Kaká en 2018, Andrea Pirlo en 2019, Alessandro Del Piero en 2020, Javier Mascherano en 2021 y Carlos Tevez en 2022.

El Barcelona de Guayaquil se prepara con miras a lo que será su participación en el Campeonato de Primera División de Ecuador y la Copa Libertadores de América. El elenco amarillo tiene como principal objetivo lograr el torneo local, título que no consigue desde el 2020.