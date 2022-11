Ya empieza a rodar la pelotita en el Mundial de Qatar y la primera jornada del grupo A nos trae un gran enfrentamiento entre Senegal y Países Bajos, partido donde los Leones de Teranga buscan hacer frente al poderío de la Naranja Mecánica sin Sadio Mané, su principal figura, por lesión.

¿Cuándo juegan Senegal vs Holanda por el Mundial de Qatar?

Senegal enfrenta a Holanda este lunes 21 de noviembre a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Al Thumama de la ciudad de Doha, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo A?

El duelo de Senegal vs Países Bajos se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 11:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 10:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports.

¿Cómo les fue a ambos equipos en la edición anterior de la Copa del Mundo?

El equipo neerlandés no participó en la edición anterior de la Copa del Mundo, algo que no pasaba desde Corea y Japón 2002. Cortó así, una excelente racha mundialista que lo llevó a ser subcampeón en Sudáfrica 2010 y tercero en Brasil 2014.

Por su parte, los senegaleses si dijeron presente en Rusia 2018 y no hicieron un muy buen papel al no lograr superar la primera ronda, ubicándose terceros en el grupo H con una cosecha de un triunfo, un empate y una derrota.

Grupo A de Qatar 2022