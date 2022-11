Este lunes continuará la acción del Mundial de Qatar 2022 y uno de los encuentros que animará la jornada será el enfrentamiento protagonizado por Senegal y Países Bajos en el Estadio Al Thumama por el cierre del grupo A.

¿Cuándo juegan Senegal vs Países Bajos por el Mundial de Qatar 2022?

Senegal enfrenta a Países Bajos este lunes 21 de noviembre a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Al Thumama de la ciudad de Doha, Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo A?

El duelo de Senegal vs Países Bajos se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la fase de grupos de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 11:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 10:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports.

Sadio Mané ausente de Qatar 2022:

Mané se suma a las ilustres bajas de este Mundial, ya que el jugador del Bayern Múnich sufrió una lesión en el peroné derecho frente al Werder Bremen por la Bundesliga el pasado 8 de noviembre. Molestia que según confirmó la selección de Senegal a través de un comunicado,lo baja de Qatar 2022 e incluso no se descarta que el africano deba someterse a una operación.

Grupo A de Qatar 2022