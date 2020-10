Insólito: en Bolivia "espían" a Lionel Messi y Argentina con un drone y arriba de una montaña

Este martes es un día clave para toda Sudamérica, porque se juega la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con partidos muy atractivos en la agenda.

Uno de los eternos favoritos es Argentina, que tendrá un duro duelo, porque le toca visitar a Bolivia, en la siempre complicada altitud del estadio Hernando Siles de La Paz, que está 3.600 metros sobre el nivel del mar.

La gran estrella de la Albicelestes es Lionel Messi, y la Pulga desata la locura en todos los lugares del mundo que visita, y en el país altiplánico no fue la excepción, porque los bolivianos se volvieron locos para verlo.

De hecho, este lunes se vivieron situaciones insólitas en la última práctica del equipo que dirige Lionel Scaloni. Según dio a conocer Olé, la primera tiene relación con la aparición de un drone en el entrenamiento, lo que generó la detención de los trabajos de los jugadores.

Todos querían ver a Messi en Bolivia - @Argentina

Esta situación generó la molestia de los argentinos, que pidieron a la policía que sacaran el artefacto del complejo deportivo de The Strongest. No se sabe si el aparato pertenecía a la televisión boliviana o a un particular.

Pero eso no fue todo, porque los hinchas querían ver de cualquier manera a Messi, es por ello que muchos se treparon a una montaña cercana al recinto donde trabajaba Argentina, para poder ver los movimientos del zurdo.

Argentina genera pasión en Bolivia, de cara al duelo que se jugará este martes a partir de las 17:00 horas de Chile.