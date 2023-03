El nuevo DT del Elche de Enzo Roco reveló parte de la idea que tiene el dueño del club, que está prácticamente descendido a la segunda división. "Christian Bragarnik me invitó porque conoce lo que podemos desarrollar", dijo Beccacece del poderoso empresario que también controla a Unión La Calera.

Sebastián Beccacece luce muy motivado. El DT rosarino de 42 años fue elegido para tomar las riendas del golpeado plantel del Elche, que marcha colista en La Liga de España y tiene el descenso como una condena casi inevitable, pues está a 13 puntos del penúltimo equipo en la tabla de posiciones, el Almería.

Pese a eso, el pelilargo entrenador que pasó por Universidad de Chile tiene muchas esperanzas respecto a su primer desafío en Europa. Aunque sabe que quizá deba cimentar el futuro de la escuadra donde milita el zaguero chileno Enzo Roco.

Al menos así lo dejó saber Becca en la presentación oficial como DT del cuadro ilicitano, donde le agradeció aldueño del club, Christian Bragarnik, quien también es su representante y propietario de la sociedad anónima que controla el destino de Unión La Calera.

"No tengo dudas que venimos a desarrollar un proyecto deportivo. No se pudo dar en octubre y en esta oportunidad, a pesar del momento, creemos que es una gran chance. A mayor adversidad, más grande la oportunidad", comentó el ex técnico de Racing Club e Independiente de Avellaneda, consciente de que quizá la próxima campaña sea en la segunda división.

Beccacece: "Bragarnik me invitó acá porque conoce lo que podemos desarrollar"

Sebastián Beccacece contó algunas cuestiones que lo motivaron a tomar el testimonio de Pablo Machín. "Creo que Christian Bragarnik me ha invitado acá porque conoce lo que podemos desarrollar. Compartimos tiempo y espacio en Defensa yJusticia", comentó el entrenador sobre el aporte del poderoso empresario en el Halcón de Varela.

En aquel equipo, Bragarnik puso un montón de jugadores desde que aquel equipo estuvo en la Primera Nacional. "Vamos a vivir el desafío así, día a día, partido a partido, pero sí con la visión y mirada de poder desarrollar ese año. Vinimos a eso, no tengo duda que así será y de que el compromiso será desmedido de todos", expresó Beccacece respecto de su rol en el Elche.

"Somos muy cercanos al futbolista, tratamos de conocer en profundidad en cada detalle. La pasión es un agregado, pero me considero una persona muy cordial, atento, estar con ellos,escuchar, interpretarlos, a veces lo que se genera hacia afuera no puedo ni pretendo controlarlo, sé lo que pasa adentro y puedo nombrar mi experiencia con Racing, Defensa, la U. Recibí muchos mensajes de apoyo, mi legado en el fútbol siempre ha sido ser cercano al futbolista y armar un grupo fuerte, unido, que se defienda, que se quiera, ayude, coopere y represente los intereses de la institución y la afición", cerró Sebastián Beccacece.

Beccacece evita hablar de los roces con Messi y Sampaoli

No fueron esos los únicos temas que abordó Sebastián Beccacece en su primer contacto con los medios de comunicación como DT del Elche. También le consultaron por las malas relaciones que tuvo con Jorge Sampaoli y con Lionel Messi, ambos en la selección de Argentina. Becca fue ayudante del casildense en el Mundial de Rusia 2018, donde la Albiceleste cayó ante Francia en los octavos de final.

"No pretendo ni aspiro controlar algo que es imposible. Las opiniones ajenas y lo que se genera tiene que ver con el afuera, acá adentro estamos muy bien y conectados con el ambiente total que participa en este desafío", cerró el flamante adiestrador de los ilicitanos.