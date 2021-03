Seattle Sounders presenta su nueva camiseta homenaje al gran Jimmy Hendrix para jugar la MLS

Varias selecciones presentaron sus nuevas camisetas para enfrentar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, sin embargo, ninguna, ha causado el impacto provocado por el equipo de la Mayor League Soccer, el Seattle Sounders.

El equipo donde milita el ex Universidad de Chile, Raúl Ruidiaz, ha decidido llevar la imagen del icónico guitarrista de rock, Jimmy Hendrix en su vestimenta para la nueva temporada 2021.

Este homenaje responde a que el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll nació justamente en Seattle y es uno de los ciudadanos más famosos de ese lugar, un real ícono.

La camiseta ya se vende en el sitio oficial del club y en otras tiendas virtuales de Estados Unidos a un precio de 89.90 dólares (65.000 pesos chilenos aproximadamente).

“Su música cambió el mundo. Su estilo definió un movimiento. Su inspiración repercute en nosotros. El kit de Jimi Hendrix”, fue la presentación de la vistosa prenda al ritmo de la pegajosa Purple Haze.

La camiseta lleva la firma del rockero que murió en 1970 y se espera una venta masiva porque no sólo los hinchas del Seattle Sounders la van a querer, cualquiera que se diga fanático del rock.

Lo del equipo del norte de Estados Unidos no es nuevo, porque partido a partido se escucha antes del inicio de los encuentros la canción All Along The Watchtower, así que la relación entre los Sounders y Hendrix, es eterna.