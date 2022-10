Paul Pogba no lo pasa bien en la previa del Mundial de Qatar 2022. El volante de la Juventus está envuelto en una teleserie que involucra a amigos de la infancia y principalmente a su hermano, Mathias Pogba, quien actualmente está en prisión preventiva por extorsión al volante.

Una historia que comenzó el 19 de marzo pasado, cuando un grupo de tres personas lo atacó con rifles y le pidieron 12 millones de euros. El jugador se encontraba en

Paris porque estaba convocado para jugar con Francia dos partidos amistosos ante Costa de Marfil y Sudáfrica.

El futbolista lo hizo porque de no hacerlo corría riesgo su familia y sus seres queridos. Las personas que lo atacaron eran conocidas de el y por ende, sabía a qué cuenta debía transferir el dinero, sin embargo su banco no autorizó la trasacción por ser demasiado grande, por lo que solo pudo enviar 100 mil euros.

Tras eso, un grupo de personas se presentó en una tienda de ropa deportiva que auspicia a Pogba y cargaron 47 mil euros a la cuenta del ahora volante de la Juventus. Como el máximo de la transacción era 30 mil, el propio jugador debió ir a pagar los 17 mil euros restantes.

Acontecimientos que provocaron que la justicia francesa detuviera, en septiembre pasado, a tres personas y al hermano de Pogba por extorsión. Los cuatro se encuentran en prisión preventiva mientras se realiza la investigación.

El miedo de Pogba y sus ganas de dejar el fútbol

Sin embargo, lo que no se conocía hasta ahora en el caso es lo que pasó por la cabeza del jugador una vez ocurridos estos hechos. "Recuerdo tener miedo. Dos tipos me apuntaron con sus armas. De repente, asaltado y amenazado, les dije que iba a pagar”, fue lo único que se filtró de las declaraciones realizadas por él a la justicia francesa.

Sin embargo, ahora apareció otra declaración realizada por un amigo de la infancia de Pogba, Boubacar Camara, quien declaró ante la Oficina Central de la Lucha contra el Crimen Organizado.

Camara explicó ante los investigadores que al comunicarse con el jugador horas después de lo ocurrido, este le respondió: “‘Ya no quiero jugar al fútbol’, me dijo. Paul estaba llorando. Le dije que se calmara. Llamó, no sé a quién. Tenía miedo por sus hijos, su esposa, su familia”.

Coincidencia o no, desde ese momento Pogba solo ha jugado siete partidos, incluyendo Manchester United, Francia y la Juventus.

Vale recordar que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 no ha tenido un inicio brillante en su retorno a la Juventus. Solo pudo jugar un amistoso de pretemporada antes de romperse los meniscos. No ha podido redebutar oficialmente con el equipo italiano y su aparición en el Mundial de Qatar en una incógnita.