Santiago Silva alza la voz por la quema de autos a jugadores de Aldosivi: "No tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas"

Una terrible situación se vio después de la derrota de Aldosivi ante Godoy Cruz en la Liga Profesional de Argentina. Un grupo de barristas llegaron hasta el predio del club e incendiaron cinco autos de miembros del plantel y cuerpo técnico.

Según reportan desde el otro lado de la cordillera, el ataque se registró cerca las 22:00 horas de Argentina y tres dotaciones de bomberos debieron trabajar para sofocar las llamas. Por suerte, no hubo ningún herido en las instalaciones.

Los vehículos incendiados pertenecían a los jugadores José Devecchi, Javier Iritier, Francisco Cerro y Braian "Chaco" Martínez, y el ayudante técnico Lucas Rodríguez Pagano.

En la llegada del equipo a Mar del Plata desde Mendoza, parte del plantel fue consultado por sus sensaciones tras el hecho. El capitán del equipo, Santiago Silva, alzó la voz: “No tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas, no hablo solamente de nuestro club sino de lo que es el fútbol, que parece que se han hecho habituales todas estas agresiones".

"El fútbol es un deporte y es resultado, sí, hay que ganar y no se están dando las cosas. Pero hay que seguir adelante más fuertes que nunca”, continuó. "Tengo bastantes años en el futbol y nunca me me ha tocado vivir una situación así", agregó.

Por su lado, el club se limitó a decir que "la violencia nunca es al camino" a través de redes sociales. "ALDOSIVI expresa su total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio Deportivo. La violencia nunca es el camino. Seguiremos trabajando y fomentando los valores de respeto, compromiso y amor por estos colores", escribieron.