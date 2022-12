En medio del parón de la temporada europea, producto del Mundial de Qatar, Jorge Sampaoli se dio tiempo para analizar lo que acontece en la Copa del Mundo, donde el fue protagonista en dos ocasiones seguidas, la primera con Chile en Brasil 2014 y la última, en una sufrida participación con Argentina en 2018.

Ahora, desde su posición como DT en la Liga de España, en el Sevilla, valoró a quiénes veía como candidato a lograr la corona del torneo. El nacido en Casilda le erró por bastante eso sí, ya que señaló que veía a España como su favorita a levantar la copa.

"Me parece que España, por lo que me generó en partidos que jugó, tuvo superioridad, pero no la contundencia que merecía su dominio. Hasta antes de quedar eliminada yo veía a España candidata a ganar el Mundial”, señaló a la agencia Télam.

Eso sí, defendió su opción sentenciando que “la derrota por penales no varía la conclusión mía sobre una selección como la española. Solo imponderables hicieron que en un torneo tan difícil, donde cada error se paga caro, y que la contundencia define un montón de cosas”.

“España no la tuvo en los momentos que la tuvo que tener y lamentablemente se quedó fuera”, cerró.

Vale recordar que España quedó eliminado por penales ante Marruecos, en una definición desde los 12 pasos donde no anotaron ni un solo gol. Tras esto, Luis Enríque fue cesado del cargo y asumirá Luis de la Fuente, que se desempeñaba como técnico en selecciones menores.