Sadio Mané explica por qué deja el Liverpool en este momento, pero no deja contentos a los hinchas

Este miércoles el delantero senegalés, Sadio Mané, fue presentado como el fichaje estrella del Bayern Munich, equipo al que estará vinculado hasta junio del año 2025.

Los hinchas ingleses aún no entienden por qué el atacante tomó esta decisión, sabiendo que en Liverpool es un ídolo, después de conquistar la Champions League y la Premier League.

La prensa inglesa especula con que el senegalés quiere brillar por sí solo y no estar más a la sombra del egipcio Mohamed Salah, es decir, que su razón podría ser parecida a la de Neymar, cuando dejó el Barcelona para firmar por el PSG.

En la rueda de prensa de su presentación le consularon en varias ocasiones por su decisión, pero Mané no fue demasiado claro, aunque dijo que el Liverpool siempre estará en su corazón.

"He querido buscar un nuevo desafío y tengo hambre de éxito. Jürgen Klopp quería que me quedara, pero me ha entendido y el club lo ha aceptado. Le deseo lo mejor al Liverpool", señaló Mané.

“Como siempre digo, mi vida siempre es sobre un desafío y cuando llegó la oferta le dije al club que me quiero ir, quiero ir a otro lado para ver un nuevo desafío", añadió.

Luego, insistió: “No es nada más, es solo un desafío porque yo quiero estar siempre desafiándome a mí mismo para mejorar cada vez más”.

De todas formas, echará de menos a los hinchas: “Quien se vaya del Liverpool, con esa afición, creo que siempre la extrañará porque es la mejor del mundo, y siempre lo dije".

“Todavía tengo mi casa en Liverpool y todo, así que seguro que volveré, por supuesto, y me encantaría volver algún día a Anfield para saludarlos y, por supuesto, ver jugar al Liverpool", aseguró.

Por último expresó: "Después de cada uno de mis partidos con el Bayern Munich, voy a ir al vestuario a ver los juegos del Liverpool. Voy a ser el fan número uno del club".