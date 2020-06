Ronaldo aconseja al Real Madrid: "Yo ficharía a Mbappé, me recuerda a mis tiempos de jugador"

El gran Ronaldo Nazario fue el invitado de honor para la conferencia de prensa del Banco Santander en el marco del regreso de la Champions League. El Fenómeno habló de todo y se atrevió a aconsejar al Real Madrid para su próximo fichaje.

"Ficharía a Mbappé. Me recuerda un poco a mi por su velocidad, por cómo finaliza, por cómo remata. Me recuerda a mis tiempos de jugador", confesó el ex ariete brasileño.

Además, el delantero habló de otra joven promesa que suena para reforzar al cuadro merengue, Erling Haaland: "Es un gran jugador. Es todavía joven, está haciendo un año bastante bueno con muchos goles. Pero vamos a ver cómo lo termina. Es un jugador al que seguro los equipos grandes van a estar mirando. El Real Madrid tiene muy buenos jugadores. Benzema cada domingo mete goles".

Finalmente, el Fenómeno se refirió al presente de las dos joyitas brasileña del Madrid, Vinicius y Rodrygo: "Creo que su papel va a ser importante. Ni Vinicius ni Rodrygo son titulares indiscutibles en el Real Madrid pero tienen calidad y potencial para hacerlo. Tienen que seguir mejorando".