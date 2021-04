Ronald Koeman se molesta por consultas sobre su continuidad en el Barcelona: "Es raro tener que responder a este tipo de preguntas"

Luego de la derrota ante el Real Madrid el fin de semana pasado, el Barcelona tuvo que cambiar el chip rápidamente y meterse de lleno en la final de la Copa del Rey que lo enfrentará al Athletic de Bilbao.

Justamente en la previa de este vital encuentro, el entrenador culé Ronald Koeman se molestó con la prensa catalana por las preguntas sobre su continuidad, mucho más recurrentes incluso que si Lionel Messi sigue o no.

“Que después de 19 partidos de Liga seguidos sin perder te pregunten por tu continuidad por haber sido derrotado en uno demuestra la presión con la que se vive en este club. Es raro tener que responder a este tipo de preguntas. Si gano sé lo que puede pasar y si pierdo, también, pero es extraño responder siempre a estas preguntas”, afirmó.

Según el neerlandés, la temporada ha sido positiva, por eso no se explica tanto cuestionamiento a su trabajo.

“Hemos mejorado desde la final de la Supercopa. Encadenamos 19 partidos de Liga sin perder hasta la pasada semana, cuando perdimos uno importante. Nunca pienso en mi futuro antes de un partido así, sino en alinear el mejor equipo”.

Para el final, Koeman se refirió al apoyo que le ha brindado el nuevo presidente del Barça. “(Joan) Laporta me ha demostrado su confianza. No es necesario que cada vez que sale algo en la prensa sobre mi futuro el presidente me demuestre su confianza. Sé en el club que estoy y pese a las dificultades económicas, es una final y hay que ganarla, lo demás no cuenta”, cerró.