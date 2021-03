Ronald Koeman se molesta de nuevo: "Estoy harto de hablar sobre mi futuro"

Uno de los grandes temas en Barcelona es la continuidad de Ronald Koeman ante las elecciones que se avecinan para la presidencia del club que se realizarán este domingo, pues se desconoce si el candidato que resulte ganador puede elegir un nuevo entrenador para encabezar su proyecto a partir de la siguiente temporada.

Sin embargo, el técnico no tiene muchas ganas de seguir tocando el tema de lo que pueda pasar con él en el corto plazo. "Estoy harto de contestar este tipo de preguntas", dijo en la rueda de prensa previa al partido que tendrán los culés este sábado ante Osasuna en el que buscarán seguir peleando por ser campeones en La Liga.

Con Xavi teniendo un gran presente en Qatar como entrenador, la posibilidad de su llegada siempre es latente. "Son cosas normales los rumores. Interesa poner nombres para crear polémica. A mí no me molesta. Estoy metido en el trabajo. No me interesa ni me molesto por nombres como Xavi u otros. Viene un nuevo presidente y decidirá", indicó.

�� @RonaldKoeman: "El equipo cree en sí mismo, es muy importante que el vestuario esté unido" #ForçaBarça ��❤ pic.twitter.com/pJXM5QzRM1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2021

Koeman ha superado una temporada con altibajos en la que deportivamente tiene posibilidad de doblete en La Liga y Copa del Rey, pero con todo muy en contra en Champions League. "No sé si me he ganado seguir un año más. No está en mis manos. Sólo sé que tengo un año más de contrato. El presidente tiene que marcar el camino y hablaremos. Lo importante es ganar partidos. Sabemos que vamos a jugar la final de la Copa y podemos ganar un título. Tenemos que concentrarnos en eso. Lo demás no está en mis manos", señaló.

El neerlandés espera que las elecciones le brinde estabilidad institucional a Barcelona. "Claro que me gusta tener presidente, es importantísimo en el club más grande del mundo. Para saber las posibilidades para el futuro. Por fin".

