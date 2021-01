Ronald Koeman incendia Barcelona: “No estamos para ganar muchas cosas, hay que ser realistas”

Ronald Koeman sorprendió con su sinceridad este sábado, porque afirmó que FC Barcelona no tiene opciones de ganar la liga española, que en la Champions League no son favoritos y que el único título que pueden alcanzar es la Copa del Rey.

"Está complicada, porque la distancia de puntos es muy grande. En la Champions League no hay un favorito claro. Tenemos una eliminatoria ante el PSG que intentaremos pasar. La ambición del equipo es ganar títulos, porque somos el Barça, pero hay que ser realistas”, mencionó en rueda de prensa de este sábado.

"Hoy en día el Barça no está para ganar muchas cosas. Lo intentamos, mejoramos y luchamos pero... Hay que ser realistas de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho... no todo depende de un jugador. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar, pero hay que ser realista”, agregó.

El entrenador culé sabe que es difícil alcanzar títulos esta temporada por los problemas extra futbolísticos que están viviendo. (FOTO: Getty)

Además, tuvo palabras sobre el posible fichaje de Eric García: “No sé si doy por perdido. Tengo que contestar cada vez que me preguntan que estoy centrado y trabajando para el partido de mañana. De momento no me interesa, porque no es mi trabajo”.

Recordemos que el equipo culé marcha en la cuarta posición de la liga española con 37 puntos, a 10 del Atlético Madrid y que tiene dos partidos menos. Además, en los octavos de la Liga de Campeones chocan con el PSG y en la Copa del Rey enfrentan al Granada por el paso a semifinales.