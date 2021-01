Roma vs Lazio | Ver EN VIVO por TV y ONLINE el Derbi de Roma válido por la jornada 18 de la Serie A

Dos grandes de Italia se enfrentan en un clásico aún más grande. La Roma y la Lazio dan inicio a la fecha 18 de la Serie A luego de una semana de Copa Italia.

En un duelo muy difícil de apuntar quien es el favorito, la Lazio hará de local en el Estadio Olímpico de Roma, lugar donde también es local la Loba. Ambos equipos llegan en buenos momentos, pero los visitantes necesitan el triunfo si se quieren ilusionar con el scudetto.

El equipo donde alguna vez militó David Pizarro está en el tercer lugar de la tabla, con seis unidades menos que el AC Milan, quienes lideran el campeonato. La distancia no es amplia pero deja sin margen de error a los capitalinos.

La Lazio en cambio, tuvo un irregular inicio de temporada que los tiene en el octavo lugar, pero con dos triunfos consecutivos comienzan a encontrar su ritmo, y que mejor manera de plasmarlo que ganando el derbi.

De la mano de su capitán Ciro Immobile y el ecuatoriano Felipe Caicedo, la Lazio quiere arruinarle el buen momento a la Roma, quienes viene de tres victorias y un empate con el Inter.

El úlitmo choque entre ambos fue en la Serie A pasada. El duelo terminó en un empate 1-1.



Día y hora: ¿cuándo juegan Lazio y Roma?

El partido entre Lazio y Roma se jugará el día viernes 15 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

El ecuatoriano Felipe Caicedo viene de anotar en sus úlitmos dos partidos, ambos duelos fueron victorias para la Lazio. (Foto: Getty(

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en ESPN Play.