Rodolfo D'Onofrio culpa al representante de Lucas Pratto de crear una falsa inconformidad del delantero

Hace semanas que el representante de Lucas Pratto, Gustavo Goñi viene haciendo declaraciones en diversos medios argentinos respecto a que el delantero no está contento en River Plate y que en junio se tendrá que sentar a conversar para negociar una salida.

Este jueves, el presidente del equipo millonario, Rodolfo D'Onofrio echó por tierra todo lo que ha dicho el agente del Oso, y asegura que el atacante no ha comunicado nada.

"Los jugadores no hacen una declaración sin antes hablarla con Marcelo Gallardo. Siempre existió esta armonía desde que nosotros estamos en estos casi seis años del ciclo", aseguró en Radio La Red.

El dirigente agregó que "las declaraciones del representante son tema del representante. Si a Pratto hubo algo que le molestó o no, me hablará a mí. Y no me llegó nada al respecto".