Robin Van Persie confiesa que Van Gaal lo abofeteó en el Mundial de Brasil 2014

Robin Van Persie confesó una sorpresiva agresión que sufrió de parte de un reconocido entrenador en su carrera. El delantero holandés, mientras jugaba la Copa del Mundo en Brasil 2014, fue abofeteado por su DT, Louis Van Gaal.

En unas declaraciones recogidas este domingo por la revista holandesa Voetbal International y sacadas de la biografía "LvG, el entrenador y la persona", el ex delantero del Manchester United reveló que en la prórroga del partido entre Holanda y Costa Rica fue agredido por el DT.

"Cuando terminó la prórroga, nos juntamos en la banda y de repente me abofeteó. ¡Bang! Luego con la mano plana me dio unas palmaditas y me dijo enfadado: 'No vuelvas a hacer eso nunca más'", señaló Van Persie.

Van Persie y Van Gaal consiguieron el cuarto lugar en dicho Mundial

Además, tras el encontrón, el estratega le entregó toda la responsabilidad al delantero de marcar en la tanda de penales: "Ahora olvídalo y asegúrate de meter el penal".

Con tremenda intimidación, Van Persie no falló y abrió el camino para que la Naranja avance a las semifinales del Mundial.