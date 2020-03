Rio Ferdinand lanza una loca idea que perjudica al Liverpool: "Creo que la Premier League debería ser eliminada"

Mientras el Reino Unido cerró sus fronteras y la cuarentena se respeta al extremo, aún se sigue discutiendo respecto a qué pasará con la Premier League.

En este sentido, el ex seleccionado inglés, Río Ferdinand lanzó una idea que nada le gustará a los hinchas del Liverpool. "Creo que la Premier League debería ser eliminada. Sé que hay muchos fanáticos del Liverpool que dicen, oh, Rio, decís eso porque jugaste en el Manchester United. Pero no tiene nada que ver con eso. Simplemente no veo una manera de terminar la temporada sin comprometer la salud. Es tan simple como eso", aseguró la leyenda del United.

Según el ex defensor "todas esas conversaciones sobre partidos en estadios vacíos ... los jugadores estarán allí. ¿O a veces no son parte de la sociedad? Esto simplemente no sienta bien. También tendrá que haber personal de seguridad en los estadios, para que corran riesgos nuevamente. Se trata de la vida y la muerte. El fútbol no es tan importante".

Ferdinand reitera que lo mejor es dejar desierto al campeón. "Cuando se haya resuelto toda la situación de salud, se comenzará una nueva temporada con una pizarra limpia y queda nula esta temporada. Es una pena por el arduo trabajo que se ha hecho", cerró.