La selección de Brasil, al igual que todas las demás selecciones del mundo en esta fecha FIFA, se encuentra jugando algunos partidos preparatorios pensando en el Mundial de Qatar 2022 y bajo ese contexto es que recientemente Richarlison y Vinícius Júnior se robaron todas las miradas con una fuerte discusión en un entrenamiento que estuvo muy cerca de terminar en golpes.

Después del contundente triunfo por 5-1 en el amistoso ante Corea del Sur, próximo rival de la selección chilena este lunes 6 de junio para el debut de Eduardo Berizzo, la Verdeamarelha tuvo una sesión de entrenamiento del cual se viralizó una foto de los delanteros del Everton inglés y del Real Madrid en una acalaroda situación.

Eso sí, antes de que se asuste, cabe aclarar que a pesar de que la imagen dio la vuelta al mundo rápidamente por lo polémica que resulta, lo cierto es que el registro fue subido por el propio Richarlison a su cuenta de Instagram con un emoji bastante risueño, por lo que se puede entender que todo se trató de una broma.

En el registro se puede ver como Neymar, Dani Alves y Lucas Paquetá intentan separar a los involucrados, pero finalmente ellos mismos dieron a entender que se trató de un acto de buen humor.

Emojis de risa y comentarios bastante jocosos fueron los que dejaron los cinco futbolistas involucrados en el posteo de Richarlison, por lo que rápidamente quedó claro que todo se trataba de una broma digna de la alegría tan típica de los brasileños.

Eso sí, todo parece indicar que la situación pudo resolverse de buena manera, aunque según declaraciones de Richarlison recogidas por TNT Sports donde dio a conocer que Vinícius lo andaba buscando hace rato.

"Dijo que no puedo ganar la Liga de Campeones, que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí", indica el reporte sobre lo que acusó el ariete del Everton.

Así, finalmente los ánimos quedaron igual de bien que siempre en el camarín del Scratch y de momento Tite con sus dirigidos se enfocan en su próximo amistoso. Instancia en la que enfrentarán a Japón en un nuevo amistoso internacional este lunes 6 de junio desde las 6:20 horas en el Estadio Nacional de Japón.