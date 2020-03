Ricardo Caruso Lombardi más polémico que nunca: "Soy una presa fácil. Me tienen envidia: no jugué la Champions, pero salvé a diez equipos del descenso"

Pese a estar en cuarentena, el famoso entrenador argentino Caruso Lombardi conversó con Clarín y fiel a su estilo, emitió polémicas frases.

"Soy una presa fácil. Me tienen envidia: no jugué la Champions, pero salvé a diez equipos del descenso. Y si después de hablar a corazón abierto me cobran 14 penales en contra, no me importa", aseguro el actual DT de Belgrano de Córdoba.

Consultado cómo vive el encierro, Caruso cuenta que “un día pinté una pared, otro día corté el pasto, una tarde me puse a bailar y otra, a tocar la batería. ¿Pero sabés qué fue lo mejor que me pasó? Me reencontré con mi familia y conmigo”.

Además hizo la siguiente reflexión: “Estoy preocupado. ¿Quién podía pensar que el mundo iba a vivir una situación así? Tengo a mi mamá y a mis tíos grandes, que están con mis otros hijos, Joan y Nicolás. Estamos viviendo una película. La gente la pasa muy mal".

Caruso cerró elogiando a Diego Armando Maradona: "Diego me tocó con la varita mágica y no soy lógico cuando opino de él. Es un animal. Yo quiero que lo mimen… En cualquier lugar del mundo conocen a la Argentina por Maradona. Y por eso quiero que se quede en Primera".