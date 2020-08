Real Sociedad confirma COVID-19 positivo de David Silva seis horas después de su presentación oficial

La Real Sociedad confirmó que su nuevo refuerzo, David Silva, arrojó positivo por coronavirus tras el segundo test PCR realizado por el club.

El histórico del Manchester City había sido sometido a la prueba detectora de Covid-19 el pasando viernes, entregando negativo, resultado que cambió este lunes al detectarse la presencia del virus respiratorio.

Además, la Real Sociedad informó que el jugador es asintomático y ya se encuentra aislado según los protocolos sanitarios correpondientes.

Debido al resultado adverso, el centrocampista español no pudo hacerse presente en Zubieta para estrechar la mano de sus nuevos compañeros y cuerpo técnico, y deberá esperar a cumplir la cuarentena correspondiente antes de someterse nuevamente a la prueba.

El positivo por COVID-19 de David Silva fue confirmado apenas seis horas después de la presentación oficial del jugador en el club, donde aseguró que llega para pelear por copas.

Además, el ídolo de Manchester City, que pronto tendrá una estatua con su figura en el Etihad Stadium, reveló los motivos que lo empujaron a firmar por la Real Sociedad.

"Ha habido grandes ofertas, y de todos sitios, pero al final me decanté por la de la Real, ya he comentado los motivos. Para mí y mi familia, volver a España, a LaLiga, de la mano de un gran club como la Real, que hace un buen fútbol, me hace estar con muchas ganas. Lo personal también ha influido para venir aquí, porque hace muchos años viví en el País Vasco y me encontré muy bien, muy a gusto con el trato", reflexionó.