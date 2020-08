Padre de David Silva le contesta a la Lazio: "Hablaron con su representante, no con David"

Arde Troya y todo porque el volante español David Silva prefirió fichar en la Real Sociedad que en la Lazio. El hispano dejó el Manchester City después de 10 años y pese a que tenía interesados en varios lugares, prefirió volver a su país y comenzar una nueva aventura en el ex equipo de Claudio Bravo.

Resulta que en la Lazio están muy molestos con la decisión de Silva y el director deportivo del cuadro italiano, Igli Tare aseguró que "me enteré del traspaso de David Silva a la Real Sociedad. Tengo un gran respeto por el jugador, pero no por el hombre".

La respuesta no se hizo esperar, y fue el padre del jugador, Fernando Jiménez que en conversación con Radio Marca Donostia, aseguró que Silva jamás le dio su alabra al equipo de la capital italiana.

“Cada uno puede decir lo que quiera, la Lazio habló con su representante, no con David, por eso no entiendo porqué lo nombran como persona, no tenía un compromiso cerrado con la Lazio y hay otros equipos como la Real que también han hablado con él”, aseguró.