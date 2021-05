Zinedine Zidane sale dolido con Florentino Pérez: "El club no me da la confianza que necesito"

La renuncia de Zinedine Zidane era un secreto a voces en Real Madrid luego de una temporada sin títulos a pesar de estar peleando en La Liga y Champions League hasta sus instancias finales. Las razones eran desconocidas hasta que el entrenador envió una carta abierta en la que señaló con fuerza a Florentino Pérez.

"Pasar veinte años en el Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida y sé que se lo debo exclusivamente a Florentino Pérez que apostó por mí en el 2001, que peleó por mí, para hacerme venir cuando había cierta gente que estaba en contra", indicó en la carta difundida por el Diario AS de España.

Sin embargo, a partir de ahí el francés empezó a expresar su descontento. "En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", enfatizó.

Acusó al mandamás blanco de no valorar el trabajo en el día a día. "Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos. Menos mal que tenía a unos chicos maravillosos que estaban a muerte conmigo. Cuando la cosa se ponía fea me salvaban con grandiosas victorias".

Zidane también reprochó a la prensa española que cubre a Real Madrid. "He hecho centenares de ruedas de prensa y por desgracia hemos hablado muy poco de fútbol y sé que vosotros también amáis al fútbol, que este deporte nos une. Sin embargo, sin pretender criticaros o daros lecciones, me hubiera gustado que las preguntas no fueran siempre dirigidas hacia la polémica, que hubiéramos charlado más a menudo de la pelota", afirmó.