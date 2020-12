Zidane le responde a Koeman: "Me molesta que se hable de los árbitros, nunca me meto con ellos"

El Real Madrid consiguió un polémico triunfo por 3-1 ante el Eibar por la Liga de España y sigue dando que hablar una clara mano de Sergio Ramos dentro del área que no fue cobrada por el juez principal, ni revisada en el VAR.

Ayer, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, criticó el arbitraje por aquella jugada: "No lo entiendo. Como ya lo dije aquel día contra el Madrid, no quiero repetirlo. 9 de cada 10 personas hubieran pitado penalti, pero no el árbitro. Ya sabemos cómo va".

Esta declaraciones no cayeron nada bien en el Real Madrid y su entrenador, Zinedine Zidane, le respondió a su colega holandés: "Molesta porque al finan nunca me meto con los árbitros y no lo voy a hacer nunca. Son parte del juego y ellos también aciertan o no, como los jugadores y como todos, aquí y en la vida. Las palabras de Koeman no digo nada porque pensamos solo en el Granada".

"Es vedad que se habla mucho cuando hay algo puntual con el Madrid y los árbitros, es lo que tiene el Madrid. Es un poco pesado de verdad hablar de esto, nos interesa el partido de mañana. Hay que estar concentrados", añadió en conferencia de prensa.

El Real Madrid se prepara para su próximo encuentro por La Liga ante el Granada, mañana miércoles a las 15:45. Por su parte, el Barça salta a la cancha hoy a las 18:00 ante el Real Valladolid de Fabián Orellana.